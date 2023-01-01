WebCatalog
Recall

Recall

getrecall.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Recall çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Geri çağırma, herhangi bir çevrimiçi içeriği özetlemenizi ve kişisel bilgi tabanınıza kaydetmenizi sağlar. Recall ile YouTube videolarını, blog gönderilerini, PDF'leri, makaleleri veya diğer çevrimiçi içerikleri özetleyebilirsiniz.

Web Sitesi: getrecall.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Recall ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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