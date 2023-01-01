WebCatalog
Proust

Proust

proust.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Proust çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Proust ile favori YouTube videolarınızın doğru transkripsiyonlarını alın. Kullanımı kolay transkripsiyon aracımız, herhangi bir YouTube videosunu hızlı ve kolay bir şekilde metne dönüştürmenize ve transkripsiyonu daha sonra kullanmak üzere kaydetmenize olanak tanır. Proust ile video içeriğinizin erişilebilirliğini artırabilir ve izleyicilerin mesajınızı takip etmesini ve anlamasını kolaylaştırabilirsiniz.

Web Sitesi: proust.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Proust ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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