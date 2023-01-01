WebCatalog
Ravelry

Ravelry

ravelry.com

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Ravelry, örgücüler, tığ işi ustaları ve iplik sanatçılarına yönelik ücretsiz bir web sitesidir.

Web Sitesi: ravelry.com

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