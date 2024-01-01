RAV.AI, yapay zeka ile video düzenleme ve yayınlamada devrim yaratmayı hedefliyor. RAV.AI, videonuzu profesyonel estetik hale getirmek için son derece gelişmiş ve profesyonel ses ve video işleme tekniklerini kullanan, AI tabanlı bir video düzenleme hizmetidir. Platform, kullanıcıların ham video çekimlerini yüklemelerine olanak tanır ve birkaç dakika içinde profesyonelce düzenlenmiş videolar sağlar. Uygulamanın en popüler özelliklerinden biri, kullanıcının videosunu başka bir videoyu ilham verici video olarak kullanarak düzenlemesine olanak sağlamasıdır. Kullanıcılar projelerinden %100 memnun kalana kadar revizyonları yorumlarla yeniden gönderebilirler. RAV.AI düzenlemeleri bir film müziği, görsel efektler, metin grafikleri, geçişler ve video ilerleme hızını içerir. Kullanıcılar videoları, ses ve görüntü dosyalarını ayrı ayrı yükleyebilir, bu da yaratımda sonsuz olanaklara olanak tanır. RAV.AI yalnızca bir düzenleme hizmeti değil aynı zamanda eksiksiz bir sosyal medya otomasyon platformudur. Son videoyu aldıktan sonra kullanıcılar bunu doğrudan herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşabilir.

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