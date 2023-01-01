WebCatalog
Raptive

Raptive

raptive.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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CafeMedia ve AdThrive artık yaratıcıları küresel markalara ve kalıcı işletmelere dönüştüren yeni bir şirket türü olan Raptive oldu. Blog yazmanın başlangıcından bu yana, sektördeki her masada bir koltuğa sahip olarak tüm yaratıcıların müttefiki ve savunucusu olduk. Yaratıcılar medyanın geleceğidir. Ve birlikte geleceği yaratmak bizimdir.

Web Sitesi: raptive.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Raptive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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