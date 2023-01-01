CafeMedia ve AdThrive artık yaratıcıları küresel markalara ve kalıcı işletmelere dönüştüren yeni bir şirket türü olan Raptive oldu. Blog yazmanın başlangıcından bu yana, sektördeki her masada bir koltuğa sahip olarak tüm yaratıcıların müttefiki ve savunucusu olduk. Yaratıcılar medyanın geleceğidir. Ve birlikte geleceği yaratmak bizimdir.

Web Sitesi: raptive.com

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