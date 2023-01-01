WebCatalog
Quillette

Quillette

quillette.com

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Quillette, uzun biçimli analizlere ve kültürel yorumlara odaklanan Avustralya merkezli bir çevrimiçi dergidir. Siyasi olarak partizan değiliz, ancak yol gösterici değerlerimiz olarak akla, bilime ve hümanizme güveniyoruz.

Web Sitesi: quillette.com

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