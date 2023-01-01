WebCatalog
Qodana Cloud

Qodana Cloud

qodana.cloud

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Qodana Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Qodana, sahip olduğunuz, sözleşme yaptığınız veya satın aldığınız kodun bütünlüğünü değerlendirmenize olanak tanıyan bir kod kalitesi izleme platformudur.

Web Sitesi: qodana.cloud

Yasal Uyarı: WebCatalog, Qodana Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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