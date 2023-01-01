qodana.cloud

Qodana, sahip olduğunuz, sözleşme yaptığınız veya satın aldığınız kodun bütünlüğünü değerlendirmenize olanak tanıyan bir kod kalitesi izleme platformudur.

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