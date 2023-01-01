Alternatifler - Pypestream

Botco.ai

botco.ai

Botco.ai, sağlayıcılar ve tüketiciler arasında anlamlı ve akıllı görüşmelere olanak tanıyan HIPAA uyumlu bir platformdur. Botco.ai, geniş ölçekte uygulanabilen, tam otomatik, yapay zeka destekli bir pazarlama sohbet çözümüdür. Şirket, daha fazla müşteriyi hızlı ve etkili bir şekilde dönüştürmek için...