WebCatalog
Pulley

Pulley

pulley.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pulley çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Özsermayenizden Daha Fazlasını Kazanın. Pulley, daha iyi yetenekleri çekmenize, daha akıllıca fon toplamanıza ve en yüksek puan alan sermaye tablosu çözümüyle uyumlu kalmanıza yardımcı olur.

Web Sitesi: pulley.com

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