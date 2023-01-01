Tadej Pogacar, Remco Evenepoel ve Mathieu van der Poel gibi en iyi bisikletçilerin sonuçlarını bulun. Tour de France, Giro d'Italia ve Paris-Roubaix veya Tour of Flanders gibi klasiklerle ilgili ayrıntılı istatistikler.

Web Sitesi: procyclingstats.com

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