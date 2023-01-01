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Forebet

Forebet

forebet.com

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Forebet, istatistiklere dayalı olarak bilgisayar algoritması tarafından oluşturulan matematiksel futbol tahminlerini sunar. 700'den fazla futbol ligine ait tahminler, istatistikler, canlı skorlar, maç ön izlemeleri ve detaylı analizler

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