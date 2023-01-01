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AEsport TV

AEsport TV

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Web Sitesi: aesport.tv

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AEsport TV çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tüm spor liglerini, futbolu, basketbolu yüksek kalitede canlı izleyin. Tüm maçları HD, Full HD kalitesinde yaşayın.

Web Sitesi: aesport.tv

Yasal Uyarı: WebCatalog, AEsport TV ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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