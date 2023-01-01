Kamp macerası için soba jakı ile en iyi sıcak çadırı ve titanyum çadır sobalarını sunuyoruz. Oxford ve kanvas sıcak çadırlarımızın tamamı, kampçıların açık havada yemek pişirmesine veya soğuk havalarda ısınmasına olanak tanıyan yanmaz soba borusu jakına sahiptir. Ücretsiz kargo, güvenli ödeme ve 30 gün para iade garantisi.

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