WebCatalog
Podsqueeze

Podsqueeze

podsqueeze.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Podsqueeze çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tek tıklamayla podcast'iniz için gösteri notları, zaman damgaları, haber bültenleri ve daha fazlasını oluşturun! Podcast'iniz için hızla içerik oluşturun ve onu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Web Sitesi: podsqueeze.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Podsqueeze ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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