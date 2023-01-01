WebCatalog
PKS Partner

PKS Partner

pkspartner.rs

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PKS Partner çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sırbistan'da ticari bilgiler standardı. Sırbistan'daki tüm kayıtlı şirketlere ilişkin eksiksiz veriler, karar verme aşamasında riskleri anında azaltmanıza ve her gün yeni iş fırsatlarını keşfetmenize yardımcı olacak bir araca dönüştürüldü.

Web Sitesi: pkspartner.rs

Yasal Uyarı: WebCatalog, PKS Partner ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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