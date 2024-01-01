Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pixelfy is a URL shortener, which embeds a retargeting pixel into each link that you shorten. You can then retarget to people who clicked on your link, on Facebook, Twitter, Google, and LinkedIn Ads. There are several reasons why this can be beneficial, the key reason is that you’re able to retarget people, even though you’re sharing external content.

Web Sitesi: pixelfy.me

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