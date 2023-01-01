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PitchBook

PitchBook

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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PitchBook, ödüllü yazılım uygulamalarından oluşan bir paket olan PitchBook Platformu aracılığıyla en iyi özel pazar verilerini sağlar. Şimdi daha fazlasını öğrenin!

Web Sitesi: pitchbook.com

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