Fotoğraflardan kişileri veya nesneleri kaldırın. Selfie'nizin arka planında bir şey mi keşfettiniz? Tatil fotoğraflarınızda istenmeyen turistler mi var? PhotoFix ile bunları kolayca kaldırın.

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