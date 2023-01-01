WebCatalog
PhotoFix

PhotoFix

photofix.io

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Fotoğraflardan kişileri veya nesneleri kaldırın. Selfie'nizin arka planında bir şey mi keşfettiniz? Tatil fotoğraflarınızda istenmeyen turistler mi var? PhotoFix ile bunları kolayca kaldırın.

Web Sitesi: photofix.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, PhotoFix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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