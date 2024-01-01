Magic Studio

Magic Studio

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Web Sitesi: magicstudio.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Magic Studio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Photobooth, görünümünüzü temsil eden özel bir yapay zeka modelini eğitmek için kendi fotoğraflarınızı kullanır ve ardından çeşitli yapay zeka modelli stillerde vesikalık fotoğraflarınızı ve profil resimlerinizi oluşturabilir. Profil Resimleri Fotoğraf Kabininin oluşturabileceği kalite, doğrudan yüklediğiniz resimlere bağlıdır. Yüzünüze, gözlerinize mümkün olduğunca farklı bakış açıları getirmeye, bunlara farklı açılardan bakmaya çalışmalısınız. Her resim, Photo Booth'a görünüşünüz ve özellikleriniz hakkında daha fazla yeni bilgi vermelidir. Resimden resme sabit olan şeyler (gözlük, sakal) güçlendirilecek ve Profil Resimlerinde güzel bir şekilde görünecek. Arka planları değiştirmek, resimler arasında yüzünüzü ve özelliklerinizi sürekli olarak vurgulamanıza yardımcı olacaktır. Resimleri yükledikten ve stillerinizi önceden seçtikten sonra modelin eğitilmesi 30 dakika ile 2 saat arasında sürebilir. Eğitim tamamlandıktan sonra profil resimleriniz yeni eğitilen model kullanılarak oluşturulur. Profil resimleriniz oluşturulduktan sonra, süreci nerede başlattığınıza bağlı olarak e-posta veya anlık bildirim yoluyla bilgilendirileceksiniz. Profil resimlerini indirebilir ve bunları çeşitli sosyal medyalarınızda gösterebilirsiniz!
Kategoriler:
Photography & Graphics
Animasyon Yazılımı

Web Sitesi: magicstudio.com

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