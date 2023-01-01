Perl, insanların internetten bilgeliğin avantajlarını kurtarmaları için yapılan bir hazine avıdır. Keşfedilmemiş topraklara genişlemeden önce Farcaster'ın sıkı sıkıya bağlı topluluğunda başlıyoruz.

Web Sitesi: perl.xyz

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