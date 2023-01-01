WebCatalog
Perl

Perl

perl.xyz

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Perl çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Perl, insanların internetten bilgeliğin avantajlarını kurtarmaları için yapılan bir hazine avıdır. Keşfedilmemiş topraklara genişlemeden önce Farcaster'ın sıkı sıkıya bağlı topluluğunda başlıyoruz.

Web Sitesi: perl.xyz

Yasal Uyarı: WebCatalog, Perl ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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