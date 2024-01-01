PerfectPost, Tours'da bulunan Fransız merkezli bir şirkettir. PerfectPost'un misyonu, bireylere, değer verdiğimiz bir platform olan LinkedIn'in tüm potansiyelinden yararlanmalarını sağlamaktır. PerfectPost, bu inanılmaz ağ aracılığıyla deneyimlediklerimize benzer başarı fırsatları sunarak, LinkedIn'i herkes için erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır. Linkedin ile çalışır ve ona özellikler ekler. * Stil çubuğu: Gönderinize kolayca kalın, italik ve emojiler ekleyin. * Taslakları kaydetme: sonraki gönderileriniz için doğrudan Linkedin'e kaydedin. * Gerçek zamanlı erişim analizi: En iyi zamanları ve biçimleri belirlemek için yayınınızın görünürlüğünü izleyin. * Ve hepsinden önemlisi: "...daha fazlasını gör" ifadesinin gönderinizi nerede keseceğini görselleştirmek için "daha fazlasını gör" satırı.

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