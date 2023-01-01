WebCatalog
Pack Hacker

Pack Hacker

packhacker.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pack Hacker, seyahat ve günlük yaşam için gerekli malzemeleri bulur ve test eder. En iyi incelemelerin ve kılavuzların, gerçek dünyadaki tarafsız testler ve kullanım yoluyla oluşturulduğuna inanıyoruz.

Web Sitesi: packhacker.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pack Hacker ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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