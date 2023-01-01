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The Takeout

The Takeout

thetakeout.com

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Paket Servisi, yiyecek yoluyla hayatınızı daha iyi hale getirmekle ilgilidir. Güvenilir ve erişilebilir bir şekilde yemek tarifleri, ipuçları, özellikler, tavsiyeler ve tat testleri ile yüksek ve düşük yiyecek ve içecekleri eşit saygıyla kutluyoruz.

Web Sitesi: thetakeout.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Takeout ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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