WebCatalog
Only Recipe

Only Recipe

onlyrecipe.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Only Recipe çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Only Recipe App, herhangi bir tarif web sitesindeki tüm dağınıklığı ortadan kaldırır ve yalnızca talimatları ve malzemeleri temiz ve basit bir düzende görüntüler.

Web Sitesi: onlyrecipe.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Only Recipe ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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