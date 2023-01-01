Only Recipe App, herhangi bir tarif web sitesindeki tüm dağınıklığı ortadan kaldırır ve yalnızca talimatları ve malzemeleri temiz ve basit bir düzende görüntüler.

Web Sitesi: onlyrecipe.app

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