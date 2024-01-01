Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde OneSoil çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Dijital tarımla tarlalarınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın. OneSoil, mahsullerin uzaktan izlenmesine, verimin artırılmasına, tohum ve gübre maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Web Sitesi: onesoil.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, OneSoil ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.