OneSoil

OneSoil

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Web Sitesi: onesoil.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde OneSoil çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dijital tarımla tarlalarınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın. OneSoil, mahsullerin uzaktan izlenmesine, verimin artırılmasına, tohum ve gübre maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Web Sitesi: onesoil.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, OneSoil ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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