ntfy, herhangi bir bilgisayardan veya telefondan komut dosyaları aracılığıyla, tamamen kaydolmadan veya ücret ödemeden anında bildirimler göndermenize olanak tanır. ❤ ile Philipp C. Heckel tarafından yapılmıştır, Apache Lisansı 2.0, kaynak https://heckel.io/ntfy'dir.

Web Sitesi: ntfy.sh

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