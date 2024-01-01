Alternatifler - Nosto

Movable Ink

movableink.com

Movable Ink, her temas noktasında her müşteri için en alakalı ve güncel kişiselleştirilmiş yaratıcı içeriği otomatik olarak oluşturmak üzere verileri dönüştürerek kişiselleştirmeyi ölçeklendirir. Platform, pazarlamacıların bugün müşterilerine iletişim göndermek için kullandıkları dağıtım teknolojile...