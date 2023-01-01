NOLEJ, otomatik olarak etkileşimli eğitim yazılımı ve küresel bilgi grafiği oluşturan, yapay zeka motoruyla desteklenen merkezi olmayan bir beceri platformudur.

Web Sitesi: nolej.io

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