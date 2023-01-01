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NiR IAS

NiR IAS

nirias.in

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NiR, Bengalce hartland'da öğrencileri Bengalce'de UPSC için eğiten tek kurumdur. NiR, UPSC'ye gitmek isteyen ancak İngilizce zayıflığı nedeniyle hazırlanamayan öğrenciler için harika bir fırsat ortaya çıkardı.

Web Sitesi: nirias.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, NiR IAS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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