NiR, Bengalce hartland'da öğrencileri Bengalce'de UPSC için eğiten tek kurumdur. NiR, UPSC'ye gitmek isteyen ancak İngilizce zayıflığı nedeniyle hazırlanamayan öğrenciler için harika bir fırsat ortaya çıkardı.

Web Sitesi: nirias.in

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