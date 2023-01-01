WebCatalog
New Scientist

New Scientist

newscientist.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde New Scientist çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gerçek gerçeklerin yetersiz olduğu bir dünyada, dünyada olup bitenler hakkında güvenilir, tarafsız bir bilgi kaynağına veya harika fikirlerden ilham almaya hiç bu kadar ihtiyaç olmamıştı. New Scientist, yapay zekadan iklim değişikliğine, sağlıktaki en son yeniliklerden kuantum fiziğinin ve insan zihninin gizemlerine kadar önemli fikir ve yenilikleri ele alıyor.

Web Sitesi: newscientist.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, New Scientist ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

True Wealth

True Wealth

app.truewealth.ch

Our World in Data

Our World in Data

ourworldindata.org

New Atlas

New Atlas

newatlas.com

Calculator

Calculator

calculator.io

Upcomer

Upcomer

upcomer.com

Documented

Documented

documentedny.com

Weeding Planner

Weeding Planner

planning.wedding

Atlanta Journal-Constitution

Atlanta Journal-Constitution

ajc.com

Aify.co

Aify.co

aify.co

Friday

Friday

my.friday.app

Databox

Databox

app.databox.com

PetaPixel

PetaPixel

petapixel.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası