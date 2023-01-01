Gerçek gerçeklerin yetersiz olduğu bir dünyada, dünyada olup bitenler hakkında güvenilir, tarafsız bir bilgi kaynağına veya harika fikirlerden ilham almaya hiç bu kadar ihtiyaç olmamıştı. New Scientist, yapay zekadan iklim değişikliğine, sağlıktaki en son yeniliklerden kuantum fiziğinin ve insan zihninin gizemlerine kadar önemli fikir ve yenilikleri ele alıyor.

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