Nespresso adıyla ticaret yapan Nestlé Nespresso S.A., İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan Nestlé Grubunun bir işletme birimidir. Nespresso makineleri, espresso ve kahveyi, bir tür önceden paylaştırılmış tek kullanımlık kap veya öğütülmüş kahve çekirdeklerinden yeniden kullanılabilir kapsüller olan kahve kapsüllerinden, bazen de tatlandırıcılar eklenerek demler.

Web Sitesi: nespresso.com

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