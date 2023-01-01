WebCatalog
Placid

Placid

placid.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Placid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Markaya özel reklam öğelerini otomatik olarak oluşturun. Yeniden kullanılabilir şablonlardan görseller, videolar ve PDF'ler oluşturmak için yaratıcı otomasyon araç setimizi kullanın.

Web Sitesi: placid.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Placid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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