Alternatifler - neptune.ai
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
Microsoft Fabric
microsoft.com
Verilerinizi yapay zeka çağına taşıyın. Her veri kaynağını ve analiz hizmetini yapay zeka destekli tek bir platformda birbirine bağlayarak herkesin verilere ve içgörülere erişme, bunları yönetme ve bunlar üzerinde işlem yapma biçimini yeniden şekillendirin.
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
SuperAnnotate
superannotate.com
En yüksek kalitede eğitim verileriyle yapay zeka modellerinizi daha hızlı oluşturun, ince ayar yapın, yineleyin ve yönetin.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Encord
encord.com
Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...
Dataloop
dataloop.ai
Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.
MLJAR
mljar.com
MLJAR - Outstanding Data Science Tools The mljar-supervised is a human-first machine-learning platform. It makes algorithm search and tuning painless. Users need to upload a dataset, select input and target attributes, and mljar will find the best matching ML algorithm. MLJAR automates the process o...
Mona
monalabs.io
Mona's intelligent monitoring solution enables teams to gain complete visibility into the performance of your data, models and processes. Automatically surface and resolve performance issues within your AI / ML or intelligent automation processes to avoid negative impacts to both your business and c...
Comet
comet.com
Comet is a meta machine learning platform designed to help AI practitioners and teams build reliable machine learning models for real-world applications by streamlining and connecting the machine learning model lifecycle. By leveraging Comet, users can employ machine learning experiment tracking to ...
Edge Impulse
edgeimpulse.com
Edge Impulse offers the latest in machine learning tooling, enabling all enterprises to build smarter edge products. Our technology empowers developers to bring more AI products to market faster, and helps enterprise teams rapidly develop industry-specific solutions in weeks instead of years. Edge I...
Arize AI
arize.com
Arize AI is an AI observability and LLM evaluation platform built to enable more successful AI in production.
ClearML
clear.ml
ClearML is the leading open source, end-to-end solution for unleashing AI in the enterprise, trusted by leading Fortune 500 companies, enterprises, academia, and innovative start-ups worldwide. We enable customers to build continuous ML workflows -- from experiment management and orchestration thro...
Valohai
valohai.com
Valohai is the MLOps platform purpose-built for ML Pioneers, giving them everything they've been missing, in one platform that just makes sense. Now they run thousands of experiments at the click of a button – creating data they trust. All while using the tools they love to build things to last. And...
Weights & Biases
wandb.ai
Weights & Biases: The AI developer platform. Track everything you need to make your models reproducible with Weights & Biases— from hyperparameters and code to model weights and dataset versions. Weights & Biases helps your ML team unlock their productivity by optimizing, visualizing, collaboratin...
JFrog
jfrog.com
Deliver Trusted Software with Speed. The only software supply chain platform to give you end-to-end visibility, security, and control for automating the delivery of trusted releases. The massively scalable, hybrid JFrog Platform is open, flexible, and integrated with all the package technologies an...
WhyLabs
whylabs.ai
WhyLabs enables teams to harness the power of AI with precision and control. From Fortune 100 companies to AI-first startups, teams have adopted WhyLabs’ tools to monitor and perform real-time management of ML and generative AI applications. With WhyLabs, teams reduce manual operations by over 80% a...
Gurobi
gurobi.com
Gurobi, 40'tan fazla farklı sektördeki lider küresel şirketlerin karmaşık, gerçek dünya sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek ve verimliliklerini ve karlılıklarını optimize eden otomatik kararlar almak için kullandıkları dünyanın en hızlı ve en güçlü matematiksel optimizasyon çözücüsü Gurobi Optimize...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry, Makine öğrenimi ekiplerinin kendi bulut/şirket içi altyapılarında ML/LLM Uygulamalarını doğru yönetişim kontrolleriyle daha hızlı, ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve göndermesine yönelik Bulutta yerel bir PaaS'tır ve bu sayede 90'a ulaşmalarına ola...
SAS
sas.com
Gezegendeki en güvenilir analiz ortağının sunduğu daha hızlı, daha üretken yapay zeka ve analizlerle daha fazlasını yapın. SAS ile dünyanın veri ürettiği kadar hızlı yanıtlar üretin. Kırk yılı aşkın analitik inovasyonuyla SAS, dünyanın her yerindeki müşterilerine THE POWER TO KNOW® sunuyor.
Datature
datature.io
Datature, insanların derin öğrenme yetenekleri oluşturma şeklini basitleştirir. Uçtan uca #nocode mlops platformumuz Nexus'u kullanarak herkesin kendi yapay zeka atılımlarını yaratmasına olanak sağlıyoruz.