Naan Mudhalvan Beceri Geliştirme Platformu: Tamil Nadu Gençliği için sektörle ilgili büyük bir beceri geliştirme girişimi.

Web Sitesi: naanmudhalvan.tn.gov.in

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