Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde mymind çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Ne zaman hatırlamak istediğin bir şey bulursan, onu zihnime kaydet.

Web Sitesi: mymind.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, mymind ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.