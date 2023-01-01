WebCatalog
MultiSafepay

MultiSafepay

merchant.multisafepay.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MultiSafepay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

iDEAL, AMEX, VISA, Apple Pay gibi tüm popüler çevrimiçi ödeme yöntemlerini kolayca kabul edin ve modüler ödemeler ve muhasebe çözümlerimizle büyümeyi sağlayın.

Web Sitesi: multisafepay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MultiSafepay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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