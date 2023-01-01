WebCatalog
Multilings

Multilings

multilings.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Multilings çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Makaleler, hikayeler, dil çevirisi, intihal dedektörü ve alıntı oluşturucu gibi içerik oluşturmak için Yapay Zeka tabanlı üretkenlik araçları.

Web Sitesi: multilings.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Multilings ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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