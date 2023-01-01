Motive filo yönetimi (eski adıyla KeepTruckin). GPS takibi, araç kameraları, ELD uyumluluğu, römork takibi vb. 120.000 filonun güvendiği.

Web Sitesi: gomotive.com

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