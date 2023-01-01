Meters Music

Ashdown Engineering'in Meters'ı size müzik tutkunlarının yaşam tarzına göre tasarlanmış bir dizi ev ses sistemi ürünü sunuyor. Gürültü önleyici, şık ve konforlu kablosuz kulaklık. Kulak üstü, kulak içi, kablolu veya kablosuz – Meters Kulaklıklar ve Bluetooth ev ses sistemleri sizi müzikle harekete geçirecek.

Web Sitesi: metersmusic.com

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