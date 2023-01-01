WebCatalog
Mercately

Mercately

mercately.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mercately çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Görüşmelerinizi güvenli satışa dönüştürün. Tüm ekibinizle WhatsApp, Messenger, Instagram ve MercadoLibre üzerinden sohbet edin. Envanterinizi her zaman düzenli tutun ve dijital ödemeleri karmaşık teknolojiler olmadan işleyin.

Web Sitesi: mercately.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mercately ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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