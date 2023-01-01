WebCatalog
MathPapa

MathPapa

mathpapa.com

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MathPapa ile cebir problemlerinizi adım adım çözün! MathPapa denklemlerinizi çözebilir (ve çalışmayı gösterebilir!) ve matematik ödevinizde sıkışıp kaldığınızda size yardımcı olabilir. ÖZELLİKLER: - Doğrusal denklemleri ve ikinci dereceden denklemleri çözer. - Doğrusal ve ikinci dereceden eşitsizlikleri çözer. - Grafik denklemleri. - İkinci dereceden ifadeleri çarpanlarına ayırır. - İşlemlerin adım adım sırası. - İfadeleri değerlendirir. - İki denklemli sistemleri çözer.

Web Sitesi: mathpapa.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MathPapa ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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