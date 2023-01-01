MarineTraffic, dünya çapındaki gemi ve yatların neredeyse gerçek zamanlı konumlarını görüntüler. Kara tabanlı AIS alıcılarının en geniş ağını kullanan uygulama, çoğu büyük limanı ve nakliye rotasını kapsar.

Web Sitesi: marinetraffic.com

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