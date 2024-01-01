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WebCatalog

Mapify IoT

Mapify IoT

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Web Sitesi: mapify.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mapify is an end-to-end platform to manage and process real-time geospatial data and generate real-time insights. With Mapify, you can quickly build your solutions and leverage them on Smart Cities, IoT, and Industry 4.0. We fill the gap between Google Maps and complex Geographic Information Systems with a simple, low-code SaaS platform. It’s easy but powerful, Ingest > Process > Visualize > Take action!

Kategoriler:

Productivity
Location Intelligence Software

Web Sitesi: mapify.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mapify IoT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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