Hikaye anlatımı dünyasını Makemytale.com'da keşfedin. Kısa öyküler oluşturmaya ve paylaşmaya yönelik kullanıcı dostu web sitemiz ve uygulamamızla çocuklarda yaratıcılığa ve hayal gücüne ilham verin.

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