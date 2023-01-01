WebCatalog
MakeMyTale

MakeMyTale

makemytale.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hikaye anlatımı dünyasını Makemytale.com'da keşfedin. Kısa öyküler oluşturmaya ve paylaşmaya yönelik kullanıcı dostu web sitemiz ve uygulamamızla çocuklarda yaratıcılığa ve hayal gücüne ilham verin.

Web Sitesi: makemytale.com

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