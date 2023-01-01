WebCatalog

MagCloud

MagCloud

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Web Sitesi: magcloud.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MagCloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MagCloud, tüm ticari ve kişisel yayıncılık ihtiyaçlarınıza uygun bir formata sahiptir. Tek sayfadan çok sayfalı dergi ve broşürlere kadar, Dergi, Digest, Kare veya ekstra büyük Tabloid ve Poster formatları dahil çeşitli formatlar arasından seçim yapın.

Web Sitesi: magcloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MagCloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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