WebCatalog
Heyzine

Heyzine

heyzine.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

PDF'den Flipbook'a Dönüştürücü. PDF'den flipbook'a ücretsiz, reklamsız ve farklı sayfa çevirme efektleriyle son derece özelleştirilebilir. Olağanüstü dergiler, kataloglar, broşürler, raporlar, restoran menüleri ve daha fazlasını oluşturmak için bunları paylaşın, indirin veya yerleştirin.

Web Sitesi: heyzine.com

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