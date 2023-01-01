Mad in America'nın misyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ve yurtdışında) psikiyatrik bakımın yeniden düşünülmesi için bir katalizör görevi görmektir.

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