50 Yıllık Çeviri Tarihi, Devamı. Legacy Standard Bible'ın NASB geleneğini nasıl ilerlettiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Web Sitesi: lsbible.org

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