Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Loop Returns çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Loop, markalarla birlikte büyüyen bir iade yönetimi platformudur. İade işlemlerini siz ve alışveriş yapanlarınız için stressiz hale getirir.

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