WebCatalog
Localazy

Localazy

localazy.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Localazy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Uyurken dijital ürünleri yerelleştirin. Dil engelinin arkasında 4 milyardan fazla çevrimiçi insan var. Bugün herkesin dilini konuşun ve yerelleştirme ile çeviri yönetimi üzerinde tam ve basit kontrolün keyfini çıkarın.

Web Sitesi: localazy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Localazy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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